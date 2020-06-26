Адвокат Ефремова назвал компенсацию, которую требует семья Захарова
Адвокат устроившего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев назвал сумму компенсации, которую требуют родственники погибшего Сергея Захарова.
По словам адвоката, семья погибшего требует у актера 100-150 миллионов рублей и не соглашается на предложения, которые ей делает сторона защиты.
«Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела. В рамках уголовного дела — 800 тысяч, миллион рублей», - приводит «360» слова Пашаева.
Он добавил, что суды по подобным делам, как правило, не присуждают компенсации больше 700 тысяч рублей, но в этот раз сумма может незначительно вырасти из-за общественного резонанса.
Ранее Эльман Пашаев подтвердил «Звезде» информацию о том, что у Ефремова случился сердечный приступ. По словам адвоката, актер отказался от госпитализации и ждет завершения следствия.
Актер Михаил Ефремов 8 июня в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже умер в реанимации.