«Красный крест» останавливает прохождение гумконвоев в Донбассе

По его словам, прекращение движения конвоев не повлияет на работу офиса комитета, так как на складах есть запасы всего необходимого

«В силу такой сложной ситуации, которая сложилась в "серой зоне", МККК было принято решение остановить прохождение конвоев. Мы приняли решение подождать несколько дней, пока ситуация в "серой зоне" не нормализуется, и возобновить прохождение наших гуманитарных конвоев со следующей недели», - заявил Жорена журналистам в пятницу.

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