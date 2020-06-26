«Красный крест» останавливает прохождение гумконвоев в Донбассе
Возобновление движения гумконвоев может начаться на следующей неделе.
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Международный комитет красного креста остановил доставку гуманитарных конвоев в Донбасс из-за опасной ситуации на линии соприкосновения. Об этом заявил глава донецкого офиса МККК Сирил Жорена.
«В силу такой сложной ситуации, которая сложилась в "серой зоне", МККК было принято решение остановить прохождение конвоев. Мы приняли решение подождать несколько дней, пока ситуация в "серой зоне" не нормализуется, и возобновить прохождение наших гуманитарных конвоев со следующей недели», - заявил Жорена журналистам в пятницу.
По его словам, прекращение движения конвоев не повлияет на работу офиса комитета, так как на складах есть запасы всего необходимого