«Очень сложная задача»: корреспондент «Звезды» о пролете над Красной площадью на борту боевого Ил-76

Корреспондент телеканала «Звезда» Алексей Кошкин рассказал о своем участии в Параде Победы - он вел репортаж прямо с борта одного из Ил-76МД, пролетавших над Красной площадью. По словам Алексея, в такой ситуации он оказался впервые, несмотря на многочисленные репортажи с прошлых праздников.

«Я снимал Парады Победы много-много лет, но на борт самолета, тем более, боевого самолета, меня допустили в первый раз. Это очень сложная задача: когда ты находишься на борту, когда идет болтанка, когда пилоты держат машину на предельно малой высоте. Я понимал, что надо что-то сказать, а всего 2-3 секунды, Красная площадь проплывает моментально», - рассказал корреспондент в студии «Открытого эфира».

Как отметил Алексей, он находился на борту того Ил-76, который ранее первым прибыл в Ухань за российскими туристами. Экипаж самолета обладает огромным налетом и опытом, и уже не стремится выделять участие в праздничном параде как нечто особенное.

«Это люди, которые находятся за штурвалами самолетов и вертолетов практически всю свою службу. Их даже не отбирают, берут самых опытных. Они говорят: “Уже дело привычное. Мы пролетали над Алабино много-много раз, над Красной площадью несколько раз”. Они показали нам красоту и мощь авиации 9 мая и вновь повторили это 24 июня», - рассказал Кошкин.

Между тем, зарубежные СМИ восторженно оценили прошедший 24 июня в Москве парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К примеру, китайское издание The CGTN заявило, что мероприятие продемонстрировало уважение РФ к истории и ее твердую решимость защищать историческую правду.