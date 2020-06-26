Путин: эпидемия коронавируса в России отступает

Владимир Путин на встрече с волонтерами, помогавшими жителям разных городов России в разгар эпидемии коронавируса, отметил, что они «на совесть сделали свою работу». При этом сама эпидемия в России постепенно теряет свои силы, отметил президент России.

«Сейчас эпидемия, слава Богу, отступает, и объем задач для волонтеров начинает понемножку снижаться», - сказал Владимир Владимирович в ходе встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Согласно данным оперативного штаба по коронавирусу, за прошедшие сутки количество заболевших инфекцией COVID-19 в России впервые вышло на уровень заболеваемости, который был два месяца назад.

Число новых пациентов с инфекцией коронавируса составило менее 7 тысяч - 6800 человек. Всего в РФ выявлено 670 794 пациента с COVID-19, 384 152 человека уже выздоровели.