Путин оценил помощь волонтеров в борьбе с COVID-19

По его словам, волонтеры оказали действенную помощь 3 миллионам россиян в период борьбы с COVID-19. Путин также добавил, что если волонтерам нужна помощь, власти страны готовы принять все меры для ее оказания.

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