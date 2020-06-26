Путин оценил помощь волонтеров в борьбе с COVID-19
По словам президента, волонтеры оказали действенную помощь 3 миллионам россиян в период борьбы с COVID-19.
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Президент России Владимир Путин высоко оценил помощь, которую волонтеры оказали в борьбе с коронавирусом.
«Эпидемия коронавируса отступает, это происходит благодаря работе волонтеров, сделанной на совесть», - отметил президент.
По его словам, волонтеры оказали действенную помощь 3 миллионам россиян в период борьбы с COVID-19. Путин также добавил, что если волонтерам нужна помощь, власти страны готовы принять все меры для ее оказания.