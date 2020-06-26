Дмитрий Харатьян проголосовал за поправки в Конституцию РФ

Дмитрий Харатьян во второй день всенародного голосования отдал свой голос за внесение поправок в основной закон страны - Конституцию Российской Федерации. Актер заполнил бюллетень на избирательном участке в Красногорске.

«Исторический момент!» - заметил он, опуская бюллетень в урну для голосования под вспышки фотокамер.

Звезда кино с самого начала высказывался в поддержку поправок в основной закон страны и говорил, что обязательно примет участие в голосовании.

«Потому что мне не безразлично все, что происходит в моей стране, все, что связано с ее прошлым, настоящим и будущим. Среди поправок есть и те, которые напрямую касаются нашей культуры, искусства и истории, которые важны для понимания нашего прошлого», - цитирует Харатьяна сайт aif.ru.

Cреди других знаменитых людей, которые сегодня также проголосовали за поправки в Конституцию, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк с супругой (на участке в подмосковном поселке Загорянский) и продюсер Яна Рудковская (в Одинцово).