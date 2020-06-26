Ядерные комплексы на марше: участвовавшие в Параде Победы «Ярсы» возвращаются домой

После Парада Победы военная техника возвращается к местам постоянной дислокации. Сегодня ночью на Московской кольцевой автодороге можно было наблюдать многотонные пусковые установки «Ярс».

«В составе колонны три пусковых установки ракетного комплекса Ярс, три машины обеспечения боевого дежурства, машина разминирования Листва и автомобиль обеспечения. Сейчас выполняем марш порядка 400 километров, это займет около 12 часов движения», - сказал заместитель командира дивизиона Сергей Бутенко.

PC-24 «Ярс» - российская твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью.

«Ярс» может быть размещен на мобильных подвижных пусковых установках или в хорошо защищенных подземных шахтах. На ракетах стоят многоблочные гиперзвуковые маневрирующие ядерные боевые части. Каждый блок имеет собственную систему наведения и может преодолеть любую систему ПРО.