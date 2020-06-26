Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области.

Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в аварии в Тамбовской области. Трагедия произошла 24 июня в 14:25 мск на 490-м километре автодороги Р-22 «Каспий».

Александр на мотоцикле выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем. От полученных травм он погиб на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

О трагедии рассказал друг погибшего, блогер pilot.zx6r. По его словам, Александр направлялся из Тамбова в Волгоград.

Diablo R1 снимал обзоры на мотоциклы, выполнял различные маневры на камеру и выкладывал все на свой YoyTube-канал. Ему был 31 год.

За последние несколько дней это уже второй случай гибели блогера в ДТП. Ранее популярная в Instagram Настя Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали.