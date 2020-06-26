Мексику накрыла сильнейшая за полвека песчаная буря из Африки

Огромное облако пыли из Сахары преодолело более восьми тысяч километров, пересекло Атлантический океан и достигло американского континента, накрыв Мексику. За несколько минут на побережье скрылось солнце, а небо стало темно-коричневым.

Затем буря обрушилась на жилые кварталы. Видимость в них быстро стала практически нулевой, дышать можно только через средства защиты. Местные власти рекомендуют жителям оставаться дома и без необходимости не выходить на улицу. В особой зоне риска находятся люди с коронавирусной инфекцией.

Под ударом оказались и несколько штатов США: погода уже испортилась в Северной Каролине, Флориде и Техасе. При этом синоптики предупреждают, что из-за бури в этих регионах повышается опасность возникновения ураганов и смерчей.