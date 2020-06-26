Сделать свой выбор: как в России прошел первый день голосования по поправкам в Конституцию

Со вчерашнего дня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Избирательные участки в полной боевой готовности, с соблюдением всех санитарных норм, социальной дистанции, обязательной дезинфекцией помещения и поверхностей, будут принимать граждан до 1 июля включительно. Голосование растянули на неделю, чтобы минимизировать контакты людей друг с другом, тем самым проведя безопасное голосование.

Оставить свой голос можно и дистанционно, электронно. В первый день «бесконтактно» поставили галочку в виртуальном бюллетене более половины тех, кто оставлял заявку.

Явка на онлайн-голосование составляет примерно 600 тысяч избирателей из Москвы и Нижегородской области. Такой способ применяется впервые, но преимущества уже оценили многие избиратели, в том числе и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Совершенно для меня неожиданно, что электронное голосование приобрело такую форму», - заявил сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон страны Павел Крашенинников.

Дистанционно можно отдать свой голос до 30 июня. Те, кто не успел этого сделать, могут прийти на избирательный участок для очного голосования.

Тех, кто захочет проголосовать дважды, система отследит, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Возможность проголосовать предоставили и военным, для них избирательные участки открылись прямо в воинских частях.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но позднее было перенесено на 1 июля в связи с ситуацией с коронавирусом.