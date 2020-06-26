Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Изменения в Конституцию ТЕГИ

Сделать свой выбор: как в России прошел первый день голосования по поправкам в Конституцию

Ирина Егорова
Константин Коковешников
14:25 26.06.2020
Избирательные участки будут открыты до 1 июля включительно. Этот день объявлен выходным, чтобы каждый гражданин смог найти время и оставить свой голос.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Со вчерашнего дня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Избирательные участки в полной боевой готовности, с соблюдением всех санитарных норм, социальной дистанции, обязательной дезинфекцией помещения и поверхностей, будут принимать граждан до 1 июля включительно. Голосование растянули на неделю, чтобы минимизировать контакты людей друг с другом, тем самым проведя безопасное голосование.

Оставить свой голос можно и дистанционно, электронно. В первый день «бесконтактно» поставили галочку в виртуальном бюллетене более половины тех, кто оставлял заявку.

Явка на онлайн-голосование составляет примерно 600 тысяч избирателей из Москвы и Нижегородской области. Такой способ применяется впервые, но преимущества уже оценили многие избиратели, в том числе и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Совершенно для меня неожиданно, что электронное голосование приобрело такую форму», - заявил сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в основной закон страны Павел Крашенинников.

Дистанционно можно отдать свой голос до 30 июня. Те, кто не успел этого сделать, могут прийти на избирательный участок для очного голосования.

Тех, кто захочет проголосовать дважды, система отследит, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Возможность проголосовать предоставили и военным, для них избирательные участки открылись прямо в воинских частях.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но позднее было перенесено на 1 июля в связи с ситуацией с коронавирусом.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.06.2020, 20:50
Гимн Победе на Дворцовой площади: как прошел праздничный Парад в Санкт-Петербурге
Дата26.06.2020, 06:00
Всеармейский этап конкурса «Суворовский натиск» стартовал в Амурской области
Дата26.06.2020, 12:44
Фигуристка Сотникова рассказала о самой значимой победе в карьере
Дата26.06.2020, 14:00
Разработчик: обновленный Ми-24 будет приближен по боевой эффективности к Ми-28МН
Дата23.06.2020, 09:47
Пригласительные билеты и инструкция: ФСБ обнародовала архивные документы о Параде Победы 1945 года
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Изменения в Конституцию
14:25 В стране и мире
Видео
Сделать свой выбор: как в России прошел первый день голосования по поправкам в Конституцию
13:38 В стране и мире
«Система вычислит»: Памфилова о желающих дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
13:04 В стране и мире
«Интерес большой»: Песков о явке избирателей на голосование по поправкам в Конституцию РФ
06:28 Армия
Видео
Сделали выбор: сибирские военнослужащие приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию
13:24 В стране и мире
«Просто и удобно»: Песков проголосовал по поправкам в Конституцию электронно
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:53 В стране и мире
Адвокат Ефремова назвал компенсацию, которую требует семья Захарова
15:29 В стране и мире
Путин: эпидемия коронавируса в России отступает
15:25 В стране и мире
Видео
«Очень сложная задача»: корреспондент «Звезды» о пролете над Красной площадью на борту боевого Ил-76
15:10 В стране и мире
Видео
Путин оценил помощь волонтеров в борьбе с COVID-19
15:06 Армия
Возводимый в Каспийске инфекционный центр полностью оснащен медоборудованием
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Парад в честь 75-летия Победы: полная версия
Видео
«Событие для гордости»: Эмир Кустурица о Параде Победы в Москве
Видео
Вслед за Илоном: ставропольский рабочий «стартовал» к фонарному столбу при помощи крана
Раскрыта тайна темной стороны Луны
За 25 секунд: найден способ быстро уничтожить коронавирус
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.