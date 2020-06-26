Ученые описали ядерный синтез на Солнце

Группа международных ученых, в которую входят и представители России, сообщила об экспериментальном получении доказательства одного из главных положений астрофизики. Они подтвердили вторую главную реакцию ядерного синтеза на Солнце.

С помощью данной реакции, являющейся реакцией углеродно-азотного цикла, светило производит всего менее процента своей энергии. Однако звезды, чья масса в полтора раза превышает таковую у Солнца, при данном цикле производят уже около половины своей энергии.

При помощи многолетних экспериментов в подземной лаборатории исследователи зафиксировали нейтрино из углеродно-азотного цикла, что позволило достоверно описать процесс, сообщается в материалах конференции Neutrino-2020.