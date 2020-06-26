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В Кремле ответили на недовольство Японии геологоразведкой РФ у Курил

Кирилл Васин
13:07 26.06.2020
Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суги заявил, что его страна выразила России недовольство в связи с геолого-разведочными работами у островов.
В Кремле ответили на недовольство Японии геологоразведкой РФ у Курил
© Фото: Андрей Шапран, РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на недовольство Японии фактом проведения со стороны РФ геолого-разведочных работ у Курильских островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.

«Россия имеет суверенное право проводить любые исследования на своей территории», - отметил Песков.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суги заявил, что его страна выразила России недовольство в связи с геолого-разведочными работами у островов. При этом Россия ранее уведомила японскую сторону о проведении работ.

Россия и Япония до сих пор не подписали мирный договор по итогам окончания Второй мировой войны. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подписание договора возможно только через признание со стороны Японии суверенитета России над южной частью Курильских островов.

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