Дитрих назвал условие возобновления международных авиаперевозок

Международные авиаперевозки могут возобновиться в июле, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. По его словам, это случиться после того, как в ведомстве будут убеждены в безопасности авиаперевозок внутри страны.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Росавиация планирует возобновление авиаперевозок со стран СНГ. Открывать воздушное сообщение со странами дальнего зарубежья предлагалось в индивидуальном порядке.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в мире Россия с 23 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составляли только полеты для вывоза граждан, по всей вероятности, сейчас не будет и их. Аналогичные меры были введены и другими странами на фоне пандемии COVID-19. Предполагается, что убытки российских авиакомпаний в случае приостановки полетов до конца года могут превысить 100 миллиардов рублей.