Собянин пообещал «бить по рукам» принуждающих голосовать по поправкам к Конституции

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве будут «бить по рукам» принуждающих голосовать по поправкам к Конституции РФ.

«Моя принципиальная позиция - люди должны голосовать добровольно, их никто не должен принуждать. Всех, кто будет принуждать, будем бить по рукам», - отметил столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что система электронного голосования в Москве стала более мощной, чего удалось достичь с опорой на опыт выборов в Мосгордуму.

Избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции РФ открылись вчера, 25 июня, и будут работать в течение недели до 1 июля включительно. На них соблюдаются все санитарные правила, обязателен масочный и перчаточный режим.

Жители Москвы и Нижнего Новгорода могут голосовать электронно, если ранее они оставили соответствующую заявку.