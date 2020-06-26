«Система вычислит»: Памфилова о желающих дважды проголосовать по поправкам в Конституцию

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что тем, кто решил проголосовать дважды по поправкам в Конституцию РФ, сделать этого не удастся.

«Система их вычислит», - добавила она.

В первый день работы избирательных участков в СМИ появлялись сообщения о том, что некоторыми гражданами были предприняты попытки проголосовать дважды - на избирательном участке и при помощи дистанционного электронного голосования, которое доступно жителям Москвы и Нижнего Новгорода.

В случае, если информация о двойном голосовании подтвердится, действия гражданина могут быть квалифицированы как административное правонарушение, предусмотренное статьей «Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме».

ЦИКом была заранее продумана и утверждена система для граждан, которые подавали заявление на электронное голосование. Им не должны выдаваться бюллетени на избирательном участке, проголосовать очно они могут только 1 июля, когда электронное голосование завершится.