Полет с высоты многоэтажки: в Индии под грузовиком обрушился мост

В Индии под весом грузовика обрушился мост через горную реку. Машина с экскаватором рухнула с высоты многоэтажки. Видео происшествия попало в Сеть.

На кадрах видно, как грузовик, перевозящий экскаватор, неспешно продвигается по мосту. Когда до конца остается совсем немного, раздается треск, грохот, и многотонная машина обрушивается вниз.

К счастью, водитель и пассажир грузовика остались в живых, обошлось даже без серьезных травм. Оказалось, что мост был рассчитан на максимальную нагрузку в 18 тонн, машина же весила 26 тонн. Водитель знал об этом, но решил рискнуть, за что чуть не поплатился жизнью.