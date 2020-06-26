Путин выступит с ежегодным обращением к выпускникам

Президент России Владимир Путин 27 июня, в субботу, выступит с ежегодным обращением к выпускникам.

«Это будет видеообращение традиционное, которое президент запишет», - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, ранее ничего подобного не проводилось ни в школах, ни в высших учебных заведениях.

В этом году всероссийский онлайн-выпускной для студентов и общефедеральный «Выпускной-2020» для школьников пройдут в один день - 27 июня.

Последний звонок в российских школах также прошел онлайн.

Школьникам предстоит сдать экзамены, которые в этом году были сдвинуты из-за пандемии коронавируса, ЕГЭ состоится в период с 3 по 23 июля. С 20 июня и до 18 августа включительно будут работать приемные комиссии в вузах. Документы в вуз можно подать, не дожидаясь результатов Единого государственного экзамена.

Ранее журнал Forbes назвал лучший российский вуз 2020 года. Им стал Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» в Москве.