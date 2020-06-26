«Интерес большой»: Песков о явке избирателей на голосование по поправкам в Конституцию РФ

Кремль не делает выводов из первых результатов по явке на голосование по поправкам в Конституцию России, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако он отметил, что интерес у граждан большой.

«Количество фейков по поводу голосования по поправкам в Конституцию просто зашкаливает», - добавил Песков.

Сам пресс-секретарь проголосовал по вопросу поправок в Конституцию электронно, заявив, что это просто и удобно.

Избирательные участки открылись вчера и будут работать в течение недели до 1 июля включительно. Соблюдаются все санитарные правила: социальная дистанция, перчаточно-масочный режим. Каждому участнику голосования измеряется температура, а также будут выданы гигиеническая маска, перчатки и ручка, запакованные в индивидуальный пакет. Вход и выход с участков будет разграничен, чтобы люди меньше контактировали друг с другом.

Жители Москвы и Нижнего Новгорода могут оставить свой голос электронно, если они ранее подавали заявку.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но позднее было перенесено на 1 июля в связи с ситуацией с коронавирусом.