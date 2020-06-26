Минздрав предложил отложить новые правила получения медсправок для водителей
Минздрав России предложил отложить вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для автолюбителей.
Согласно правилам, водители должны сдавать анализы на употребление алкоголя при получении медсправок только в том случае, если нарколог диагностирует заболевание.
Осенью 2019 года Минздрав сообщал, что автомобилисты при продлении или получении водительских прав должны будут сдать дополнительный анализ мочи и крови.
Это вызвало беспокойство водителей из-за предполагаемого роста цен на медсправки, в некоторых регионах страны увеличились очереди перед наркодиспансерами.
В итоге Минздрав решил изменить срок вступления в силу новых правил с 1 июля 2020 года на 1 января 2021-го, говорится в документе на сайте нормативных правовых актов.