Минздрав предложил отложить новые правила получения медсправок для водителей

Минздрав России предложил отложить вступление в силу новых правил медицинского освидетельствования для автолюбителей.

Согласно правилам, водители должны сдавать анализы на употребление алкоголя при получении медсправок только в том случае, если нарколог диагностирует заболевание.

Осенью 2019 года Минздрав сообщал, что автомобилисты при продлении или получении водительских прав должны будут сдать дополнительный анализ мочи и крови.

Это вызвало беспокойство водителей из-за предполагаемого роста цен на медсправки, в некоторых регионах страны увеличились очереди перед наркодиспансерами.

В итоге Минздрав решил изменить срок вступления в силу новых правил с 1 июля 2020 года на 1 января 2021-го, говорится в документе на сайте нормативных правовых актов.