Россиянам рассказали о вреде чрезмерного употребления минеральной воды

Минеральная вода – полезный напиток, способствующий улучшению самочувствия человека. Но его чрезмерное употребление может нести за собой негативные последствия для здоровья, рассказала диетолог Светлана Соломеина.

По ее словам, минеральная вода стимулирует аппетит, освежает и помогает снять усталость, для чего подойдут столовые воды с минерализацией не более 1 г/л и лечебно-столовые – 5 г/л. Но за раз можно пить не более одного стакана такой воды во избежание дополнительной нагрузки на почки.

Всего же в сутки, по словам Соломеиной, следует пить не более двух литров минеральной воды. Превышение нормы может вызвать гастрит, плохо отразится на почках и сердечно-сосудистой системе, пишет NGS42.

Ранее врач рассказала о вреде мороженого и холодных напитков в жару. По словам специалиста, их употребление провоцирует обострение тонзиллитов и фарингитов.