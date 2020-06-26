Проверено на себе: врач оценила эффективность полоскания горла в профилактике COVID-19

Против любого вируса будет помогать полоскание, причем не только рта, но и промывание носа и даже ушных раковин, рассказала в комментарии «Звезде» врач высшей категории Лариса Алексеева.

«Вирус еще не успевает проникнуть в клетки, он остается на слизистой 4-6 часов. Если полоскать горло, то он будет выходить вместе с раствором», - объяснила она.

Медик порекомендовала использовать для процедур щелочной раствор, соду, разбавленную в воде или хлоргексидин.

«Я и сама это дела для профилактики. Но, если вы на работе, то каждые 4 часа надо уходить и полоскать», - посоветовала она.

Предположение о том, что полоскание может снизить вирусную нагрузку и положительно повлиять на течение заболевания коронавирусом выразили тайваньские ученые. Данный способ профилактики рекомендуется учеными наравне с ношением масок, социальным дистанцированием и регулярным мытьем рук.