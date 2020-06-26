«Держится более-менее»: дочь Ефремова рассказала о самочувствии актера

Дочь устроившего ДТП со смертельным исходом в центре Москвы актера Михаила Ефремова Анна-Мария рассказала о самочувствии отца.

Она отметила, что поддерживает связь с отцом и передает ему слава поддержки от поклонников.

«С отцом общаюсь. Держится более-менее. Сожалеет, раскаивается», - написала Анна-Мария на своей странице в Instagram.

Дочь Ефремова добавила, что актер знает о том, что про него пишут и говорят в СМИ и отметила, что ее раздражают «расследования горе-конспирологов».

Актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения 8 июня на своем внедорожнике врезался в автомобиль Lada, водитель которого позже погиб в реанимации.

Его адвокат, Эльман Пашаев, заявил, что на днях у Ефремова случился сердечный приступ. По словам Пашаева, актер отказался вызывать скорую.