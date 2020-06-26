Шойгу: почти 160 тысяч военных проголосуют по поправкам в Конституцию по месту службы

Российские военнослужащие приступили к голосованию по поправкам в Конституцию, около 160 тысяч сделают это по месту службы, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского военного ведомства.

«С 12 июня к досрочному голосованию приступили военнослужащие, которые несут боевую службу вдали от дома. На сегодняшний день их количество составляет 157 736 человек», - сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что всего проголосуют около 2,5 миллиона военнослужащих, членов их семей, а также представителей гражданского персонала и ветеранов ВС.

По словам министра обороны, на голосовании должен строго соблюдаться «весь комплекс противоэпидемических мер, с тем чтобы исключить любые риски для здоровья голосующих».