«Не хотел ждать электричку»: новосибирский дачник задержан в Кузбассе за проезд в грузовом поезде

Жителя Новосибирска, проследовавшего в грузовом вагоне с углем, задержали транспортные полицейские на станции Юрга. 59-летний дачник, не желая дожидаться следующей электрички, которая по расписанию должна была прийти к станции Инская через два часа, запрыгнул в грузовой состав, чтобы доехать до Жеребцово. По его расчетам, грузовой «экспресс» должен был сделать несколько остановок, но его ожидания не оправдались. Путешественник уехал за 170 километров от точки старта в другой регион. В пути мужчина провел три часа, пока машинист не остановил поезд на станции Юрга-1 в Кемеровской области.

Прибывшие на задержание «зайца» полицейские отметили, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении нарушителя сотрудники транспортной полиции составили протокол об административном правонарушении по статье «Самовольный проезд в грузовом поезде». Проезд на подножках, крышах вагонов и в других, не приспособленных для проезда людей местах может привести к трагическим последствиям.

Стоимость проезда оказалась минимальной - за самовольный проезд в грузовом поезде предусмотрен штраф в 100 рублей.