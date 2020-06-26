Явка в первый день онлайн-голосования по Конституции составила 49%

В первый день проведения электронного голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации его участниками стали 584,4 тысячи человек по всей стране. Приняты бюллетени у 575,6 тысячи граждан. Соответствующие данные размещена на информационных экранах оперативного штаба по наблюдению за голосованием.

Явка на 1.07 по московскому времени составила 49,08% из общего числа зарегистрировавшихся россиян. Всего, согласно информации ЦИК, в системе зарегистрировались 1 190 726 потенциальных избирателей.

Онлайн-голосование стартовало в четверг в 10.00 и будет длиться до вечера 30 июня.