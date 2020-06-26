Мишустин подписал постановление о новой выплате по 10 тысяч рублей семьям с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новой, июльской, выплате в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми. Помощь будет оказана на каждого ребенка с рождения до 16 лет.

Об очередной выплате семьям с детьми в качестве меры поддержки в связи с ситуацией, сложившейся из-за пандемии коронавирусной инфекции, стало известно во время обращения президента РФ Владимира Путина к россиянам. Глава государства отметил, что это коснется 28 миллионов детей. Тем, кто ранее уже оформлял данную выплату, она придет автоматически. Заявление на получение материальной помощи можно оставить через сайт «Госуслуги» или ПФР.