В Госдуме ответили Порошенко на слова о «возвращении» Крыма

Бывший президент Украины Петр Порошенко своим заявлением о «возвращении» Крыма причислил себя к «батальону маргиналов». Такое мнение высказал депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Ранее Порошенко заявил, что из-за якобы «глубокого кризиса» в России наша страна не сможет финансировать полуостров и у Украины появится шанс «вернуть» его.

«Порошенко лишь причислил себя к тому батальону маргиналов, которые высказывают сумасшедшие идеи о том, как забрать Крым, пользуясь поддержкой мирового сообщества», - отметил Бальбек.

По его словам, на полуострове идет активное развитие инфраструктуры, строятся дороги и больницы, что явно не вяжется с заявлением Порошенко об «отсутствии денег».

«А украинское государство, которое только грабило полуостров и не вложило в Крым ни монеты, было благодетелем?» - приводит слова депутата РИА Новости.

Он добавил, что, по его мнению, Украина начала терять полуостров еще в 1992 году, когда не учла итогов референдума и самовольно включила его в свою территорию.