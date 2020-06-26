Голикова: в России за сутки выявили 6 800 случаев инфицирования COVID-19

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии Минздрава заявила, что впервые за долгое время число новых выявленных подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в России за сутки опустилось ниже отметки в 7 тысяч.

«Уже сегодня количество выявленных новых случаев снизилось ниже 7 тысяч, составив 6800 случаев», - отметила Голикова.

Она также выразила надежду, что тенденция снижения числа новых случаев инфицирования продолжится и на следующей неделе.

Последний раз столь низкое число новых случаев заболевания фиксировалось в конце апреля.

Вчера, 25 июня, за сутки в 84 регионах России было выявлено 7 113 новых случаев заражения коронавирусом.