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Голикова: в России за сутки выявили 6 800 случаев инфицирования COVID-19

Кирилл Васин
10:51 26.06.2020
Голикова выразила надежду, что тенденция снижения числа новых случаев инфицирования продолжится и на следующей неделе.
Голикова: в России за сутки выявили 6 800 случаев инфицирования COVID-19
© Фото: Денис Абрамов, РИА Новости

Вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании коллегии Минздрава заявила, что впервые за долгое время число новых выявленных подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в России за сутки опустилось ниже отметки в 7 тысяч.

«Уже сегодня количество выявленных новых случаев снизилось ниже 7 тысяч, составив 6800 случаев», - отметила Голикова.

Она также выразила надежду, что тенденция снижения числа новых случаев инфицирования продолжится и на следующей неделе.

Последний раз столь низкое число новых случаев заболевания фиксировалось в конце апреля.

Вчера, 25 июня, за сутки в 84 регионах России было выявлено 7 113 новых случаев заражения коронавирусом.

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