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В Совфеде объяснили принцип индексации выплат пенсионерам-опекунам

Ирина Егорова
10:49 26.06.2020
С 1 июля опекуны не будут считаться работающими пенсионерами.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Главный принцип индексации пенсий заключается в том, что пенсионеры, ставшие опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, лишались права индексации пенсии как работающие пенсионеры. Теперь выплаты им будут проиндексированы как неработающим пенсионерам, объяснил «Звезде» первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике Валерий Рязанский.

«Это специальное решение, которое было принято в этом году. После неоднократных встреч у президента возникали вопросы по поводу того, что опекуны, выполняя функции больше социальные, чем трудовые, лишались права индексации пенсии как работающие пенсионеры», - сказал он.

В середине лета, по словам эксперта, президент дал установку Министерству труда и защиты отработать вопрос и предложить решение. В октябре вопрос возник снова, и перед Новым годом проект по опекунам был разработан, уточнил Рязанский.

«С 1 июля опекуны не будут считаться работающими пенсионерами в силу того, что их выплаты, которые делаются, они считаются из заработной платы. Им устанавливается специальная индексация с 1 июля, которая будет больше 6%», - объяснил представитель СФ.

Также он добавил, что с 1 июля проиндексируются накопительные пенсии.

По оценке авторов проекта, данная мера коснется почти 30 тысяч пожилых граждан.

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