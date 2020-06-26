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За 25 секунд: найден способ быстро уничтожить коронавирус

Наталия Майорова
10:04 26.06.2020
Исследователи сумели на 99% снизить распространение вируса всего за шесть секунд, а затем полностью уничтожить его.
За 25 секунд: найден способ быстро уничтожить коронавирус
© Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости

Коронавирус можно уничтожить за 25 секунд, убеждены исследователи из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета. По мнению ученых, для этого необходимо использовать дальнее ультрафиолетовое излучение.

Группа исследователей провела эксперимент, в ходе которого был обработан загрязненный вирусом SARS-CoV-2 материал с помощью различных доз ультрафиолетового излучения ламп. Ученые также оценили скорость уничтожения патогена.

В результате выяснилось, что при дозировке в 5 мДж/см2 распространение вируса снизилось на 99% за шесть секунд. Полностью уничтожить инфекцию удалось за 25 секунд при воздействии в 22 мДж/см2.

Исследователи убеждены, что энергосберегающая лампа мощностью 13 Ватт способна очистить от частиц COVID-19 помещение площадью 15 квадратных метров, уточняет портал Biospace.

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