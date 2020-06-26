В РФ и Сирии заявили, что США несут ответственность за бедственное положение беженцев в «Рукбане»

Вашингтон несет ответственность за бедственное положение сирийских беженцев в лагере «Рукбан», говорится в заявлении руководителей штабов России и Сирии по возвращению беженцев в САР Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

Подчеркивается, что Москва и Дамаск продолжают прилагать усилия для скорейшего расформирования «Рукбана», но единственным препятствием на пути к этой цели остается лицемерная позиция американской стороны, которая заявляет о своей приверженности общепризнанным гуманитарным ценностям и человеческим свободам, но при этом не делает ничего для их соблюдения.

«Соединенными Штатами в очередной раз демонстрируется готовность выпустить из «Рукбана» всех желающих в обмен на доставку в лагерь гуманитарной помощи. Таким образом американская сторона стремится обеспечить подконтрольных ей боевиков всем необходимым за счет международных гуманитарных организаций, вместо решения проблем лагеря своими силами, как того требуют нормы международного права от оккупирующей стороны», - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Россия и Сирия уже давали свое согласие на доставку гумгрузов в зону Эт-Танф в сентябре 2019 года и выполнили все взятые на себя обязательства, однако реализация разработанного совместно с ООН плана по выводу жителей фактически была сорвана Вашингтоном.

«Вопреки многочисленным обещаниям США оказать влияние на подконтрольных им боевиков, лидеры незаконных вооруженных формирований присвоили основную часть гуманитарной помощи и в одностороннем порядке сократили сроки пребывания гуманитарной миссии, запретив жителям покидать лагерь. В результате вместо заявленных 2 500 человек из "Рукбана" вышли лишь 336 граждан Сирии», - отмечается в заявлении.

Яркими примерами применения американской стороной на территории республики деструктивных подходов, используемых для реализации собственных интересов, являются новые антисирийские санкции, направленные на удушение экономики страны, и развязанная информационная кампания в поддержку продления трансграничного механизма с восстановлением работы закрытого ранее пункта пропуска «Аль-Ярубия».