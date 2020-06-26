«Волнения нисколько не было»: доброволец рассказала о вакцинации от COVID-19

Доброволец Наталья рассказала «Звезде» о своих впечатлениях и самочувствии после вакцинации от COVID-19.

«Волнения нисколько не было, была морально готова, настроена на все это. Больно не было, страшно не было, все как обычно. Мы шли к этому, понимая, что окажем большую помощь медицине, потому что испытаем все на себе, докажем, что все безопасно, и в дальнейшем это поможет спасти много жизней», - отметила Наталья.

По словам добровольца, после вакцинации никаких изменений она не ощущала, самочувствие также осталось хорошим.

«Все как было, так и остается в норме, самочувствие прекрасное. Никаких изменений после вакцинации не почувствовала. Хоть сейчас готова в бой», - поделилась Наталья.

Свободное время доброволец посвящает чтению художественной и учебной литературы, готовится к экзаменам.

Наталья - курсант выпускного курса Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Готовится стать военным врачом. Девушка свободно владеет английским языком, является кандидатом в мастера спорта по морскому многоборью, неоднократно занимала призовые места в российских и международных чемпионатах и регатах.

Вакцина от COVID-19, клинические испытания которой проводит Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, введена двум группам добровольцев - военнослужащим и гражданским лицам. Добровольцы находятся под постоянным наблюдением специалистов.