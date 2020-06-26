Более 300 отелей и санаториев Крыма откроются для туристов с июля

Более трехсот крымских санаториев и отелей будут действовать в период эпидемии коронавирусной инфекции и уже подписали соглашение о полном соблюдении требований, разработанных Роспотребнадзором. Соответствующая информация была размещена на сайте Министерства туризма РФ.

Начиная с 14 июня граждане, пребывающие на территорию республики из других регионов страны, больше не обязаны проходить двухнедельный карантин в специальном обсерваторе, однако для приезжих из-за границы прежние условия сохраняются.

Принятие туристов из других субъектов государства ожидается с 1 июля. На пропускных пунктах в аэропортах, вокзалах и на Крымском мосту все еще будет проводиться измерение температуры приезжающих лиц, а также производиться проверка на внешние симптомы ОРВИ.

Ранее сообщалось, что на пляжах курорта все быстрее увеличивается число людей и вместе с ними возвращается нормальная атмосфера отдыха.