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Раскрыта тайна темной стороны Луны

Ирина Егорова
09:50 25.06.2020
У Луны есть «ближняя» сторона, которая постоянно обращена к Земле, и «дальняя», которая отличается по составу.
Раскрыта тайна темной стороны Луны
© Фото: Rana Sajid Hussain, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Ученые нашли объяснение различия обратной стороны Луны от ее видимой с Земли части, сообщает портал Eurekalert

Ранее, после получения первых снимков темных пятен на Луне, видимых невооруженным глазом, считалось, что это следы высохших морей и океанов. Именно такими же следами покрыта и обратная сторона спутника. Используя телескопы, ученые смогли выяснить более столетия назад, что на самом деле это были не моря, а скорее кратеры или вулканические объекты.

Долгое время ученые не могли объяснить причины неоднородности поверхности Луны. Специалисты из Института естественных наук о Земле при Токийском технологическом институте, Университете Флориды и др. выдвинули новое объяснение, предположив, что темнота этих пятен связана с их геологическим составом. Новая порода была названа KREEP - сокращение от породы, в состав которой входят калий, редкоземельные элементы (РЗЭ, которые включают церий, диспрозий, эрбий, европий) и фосфор.

В процессе дальнейшего наблюдения, экспериментов и компьютерного моделирования исследователи пришли к выводу, что тепло от радиоактивного распада этих элементов позволило расплавить твердые породы на Луне, из-за чего на ее поверхности появились кратеры. Элементы распределялись неравномерно по поверхности спутника. На светлой стороне Луны, как считают ученые, породы оказались обогащены радиоактивным ураном, калием и торием, поэтому на ней и образовалось больше кратеров.

Недавно земляне смогли наблюдать редкое солнечное затмение, названное кольцеобразным. Затмение возникает, когда Луна находится между Землей и Солнцем. 

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