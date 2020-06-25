Адвокат: Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова

Михаил Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП Сергея Захарова, чтобы обеспечить им достойную жизнь, заявил адвокат актера Эльман Пашаев.

Юрист отметил, что Ефремов хотел бы «максимально помочь» несовершеннолетним родственникам погибшего. В то же время Пашаев отметил, что актер «больше не собирается ни с кем договариваться».

«Уже попытался, хотел разговаривать, возместить, чтобы ему (Ефремову. - Прим. ред.) было легче морально. Не то чтобы мы хотели кому-то платить, чтобы они написали заявление и прекратили уголовное дело», - сказал Пашаев в эфире радио «Эхо Москвы».

Трагедия произошла вечером 8 июня на Садовом кольце. Михаил Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественной машины - курьер интернет-магазина Сергей Захаров - скончался от полученных травм.

Артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения, в его крови также найдены следы наркотиков. Сейчас Ефремов отбывает двухмесячный домашний арест, ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.