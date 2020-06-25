Медведев проголосовал по поправкам в Конституцию

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев принял участие в голосовании по Конституции.

Сегодня, 25 июня, Медведев приехал к зданию «Шуваловской гимназии №1448» на улице Довженко в московском районе Раменки. Именно там находится избирательный участок номер 2760. Медведев проголосовал в первый день проведения очного голосования.

Более 3,5 тысяч избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве, 178 из них располагаются в следственных изоляторах и больницах.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но позднее было перенесено на 1 июля в связи с ситуацией с коронавирусом. С 25 июня официально стартует электронное голосование, но оно будет доступно только для москвичей и жителей Нижнего Новгорода, которые заранее подавали заявку.