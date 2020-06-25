Еще 926 пациентов вылечились от коронавируса в Москве

Московские врачи за минувшие сутки вылечили от COVID-19 еще 926 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 142 194» - сообщила она.

Вылечившимся пациентам предлагается стать донорами плазмы крови. Если человек переболел коронавирусной инфекцией, а его возраст от 18 до 55 лет, а также нет ВИЧ, гепатита В и С, то он может стать донором плазмы.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

Москва постепенно продолжает возвращение к прежней жизни. После третьего ослабления режима ограничений, введенных из-за коронавируса, в столице возобновили работу детские сады, учреждения соцзащиты, кафе и рестораны, бассейны, фитнес-центры, библиотеки.