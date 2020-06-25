Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем

Бракоразводный процесс актрисы Кристины Асмус и российского шоумена Гарика Харламова назвали розыгрышем. Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони объяснил, что это всего лишь «задание». По его словам, есть такая игра: на программу приходят гости, различные звезды и модераторы проекта придумывают для них, какие комментарии они должны написать другим публичным людям. В случае, если гость отказывается от задания, им приходится выполнить «наказание».

«В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку (чтобы определить победителя. - Прим. ред.), но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки», - объяснил Маркони.

Ведущий добавил, что до выхода передачи Асмус и Харламов будут опровергать его слова.

«Как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем», - передает его слова сайт «Комсомольской правды».

Ранее Харламов и Асмус объявили, что решили развестись после восьми лет брака. Артисты отметили, что в этом не виноваты ни фильм «Текст», ни самоизоляция, ни «кто-то третий». Но следует отметить, что сообщения супругов похожи, но не идентичны. l