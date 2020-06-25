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В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции

Ирина Егорова
08:57 25.06.2020
Участки будут работать каждый день до 1 июля включительно без выходных.
В Москве открылись избирательные участки для голосования по Конституции
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Более 3,5 тысяч избирательных участков для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Москве. 178 из них располагаются в следственных изоляторах и больницах.

Работать они будут каждый день до 1 июля включительно без выходных с 8.00 до 20.00.

Голосовать уже могут жители Дальнего Востока, Хабаровского края, Поволжья, Приморского края. 

Видеонаблюдение будет вестись на всех участках на протяжении недели голосования, будет установлено по две камеры на участке.

Кроме того будут соблюдаться все санитарные правила: социальная дистанция, перчаточно-масочный режим. Каждому участнику голосования будет измеряться температура, а также будут выданы гигиеническая маска, перчатки и ручка, запакованные в индивидуальный пакет. Вход и выход с участков будет разграничен, чтобы люди меньше контактировали друг с другом.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но позднее было перенесено на 1 июля в связи с ситуацией с коронавирусом.  С 25 июня официально стартует электронное голосование, но оно будет доступно только для москвичей и жителей Нижнего Новгорода, которые заранее подавали заявку.

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