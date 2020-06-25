СМИ: Росавиация предложила возобновить международные полеты

Письмо с предложением начать возобновление авиасообщения со стран СНГ было направлено от главы ведомства Александра Нерадько Роспотребнадзору и аппарату вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

Нерадько предлагает в индивидуальном порядке открывать авиасообщение со странами дальнего зарубежья, учитывая эпидемиологическую обстановку в каждом конкретном случае, передает «Коммерсант».

Некоторые специалисты считают, что гораздо логичнее было бы открыть полеты в Европу, так как заболеваемость там существенно упала, и она ниже, чем в странах СНГ. Если предложение будет принято, то самыми перспективными направлениями станут Узбекистан и Таджикистан благодаря трудовым мигрантам.

В Роспотребнадзоре, Росавиации и авиакомпаниях официально информацию не подтвердили.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в мире Россия с 23 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составляли только полеты для вывоза граждан, по всей вероятности, сейчас не будет и их. Аналогичные меры были введены и другими странами на фоне пандемии COVID-19. l Предполагается, что убытки российских авиакомпаний в случае приостановки полетов до конца года могут превысить 100 миллиардов рублей.