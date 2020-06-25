В Госдуме предложили установить выплаты за отказ от места в детсаду

Один из вариантов решения проблемы нехватки мест в дошкольных образовательных учреждениях России предложил депутат Госдумы Василий Власов. Он считает правильным установить ежемесячную выплату для семей, которые откажутся от места в детском саду.

«Считаю необходимым предоставить родителям право выбора, который позволит им отказаться от положенного по закону места в детском саду в пользу получения ежемесячной выплаты», - передает RT текст письма, направленный министру просвещения Сергею Кравцову.

Уточняется, что размер выплаты будет аналогичным с суммой регионального МРОТ на период, в течение которого ребенок мог бы находиться в детском саду.

В Госдуме подчеркивают, что родители будут принимать решение самостоятельно, в случае, если они передумают или обстоятельства в семье изменятся, можно будет отказаться от выплаты и снова встать в очередь на получение законного места в детском саду.

Также данное предложение позволит не только сократить очереди в детские сады, но и станет дополнительной финансовой поддержкой для тех, кто остается дома с детьми.

После третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за коронавируса в Москве возобновили работу детские сады и учреждения социальной защиты. Также президент Владимир Путин в своем недавнем обращении к россиянам объявил о продлении мер поддержки населения. Таким образом, в июле семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.