NASA объявило о втором запуске военного спутника США с МКС за неделю
Спутник будет проводить тестирование бортовых компьютеров, технологий управления тепловым режимом и связи.
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США провели второй за неделю запуск военного спутника с Международной космической станции (МКС), сообщается на сайте NASA.
В интересах управления перспективных исследовательских проектов Минобороны США в космос был запущен малый спутник Red-Eye-3.
Спутник был выведен наружу из японского модуля Kibo при помощи канадского манипулятора SSRMS. Он будет проводить тестирование бортовых компьютеров, технологий управления тепловым режимом и связи.
Ранее, 18 июня, США вывели на орбиту Red-Eye-2, который является аналогичным аппарату Red-Eye-3.