Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

Президент России Владимир Путин сказал, что в его окружении нет людей, кто не верит в Россию.

«Кто сказал: надеюсь, в вашем окружении нет людей, которые не верят в Россию? В моем окружении не может быть таких, которые не верят в Россию. Просто исключено», - сказал глава государства в ходе общения с лауреатами государственных премий в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее российский лидер заявил, что сила России заключается в силе многонационального государства и ее многонационального народа. А без сильной России, по его словам, мир был бы «хуже и опаснее», так как многие страны начали бы «перекраивать его под себя».