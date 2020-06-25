Олег Кожемяко досрочно принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе с супругой принял участие в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ.

Глава региона на избирательном участке №727 Владивостока заявил, что с момента принятия Конституции 1993 года прошло 27 лет, страна изменилась, перед ней уже другие вызовы, поэтому поправки необходимы.

«Эти поправки отвечают современным требованиям развития страны и тем потребностям людей, которые за это время были высказаны через Государственную Думу, через рабочие группы, которые представляли все слои общества. Это важнейший шаг в истории государства, который определит дальнейшую судьбу России на десятилетия. За нее нужно голосовать, приходить и принимать участие в судьбе своей страны и своей тоже». - отметил глава края.

Стоит заметить, что на избирательном участке соблюдаются все меры санитарной безопасности: социальная дистанция, перчаточно-масочный режим.

Сегодня по всей России открываются избирательные участки для голосования по поправкам к Конституции. Первыми регионами, где открылись участки для голосования по Конституции, стали Камчатка (182 избирательных участка) и Чукотка (55 избирательных участков).