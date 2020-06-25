Первые участки для голосования по поправкам в Конституцию открылись в Поволжье

Участки для проведения голосования по поправкам в Конституцию открылись в четверг в 08:00 по местному времени (06:00 мск) в Поволжье.

Первым регионом Приволжского федерального округа, где приступили к данной процедуре, стала Оренбургская область. В Пермском крае избирательные участки заработают на час позже - в 09:00 по местному времени (07:00 мск). В Башкирии пункты для голосования откроются с 10:00 по местному времени (08:00 мск). В Самарской и Саратовской областях избирательные участки начнут работать в 08:00 и в 09:00 соответственно (07:00 и 08:00 мск). С 08:00 (совпадает с московским) откроются избирательные участки в Чувашии.

Голосование по поправкам в основной закон России состоится 1 июля. Однако в связи с пандемией коронавируса оно будет проходить не один день, а в течение шести дней до установленной даты. Такие меры были приняты, чтобы избежать скопления людей на избирательных участках.