Джордж Мартин рассказал, когда закончит «Песнь льда и пламени»

Очередной том эпопеи «Песнь льда и пламени» будет завершена в 2021 году. Об этом рассказал в своем блоге автор цикла романов, по которой снят сериал «Игра Престолов», писатель Джордж Мартин.

Он изолировался в хижине в горах, много читает и это помогает ему продуктивно работать.

«Но нет, это не значит, что книга будет закончена завтра или будет опубликована на следующей неделе. Это будет огромная книга, и мне еще предстоит пройти долгий путь», - написал он.

«Ветры зимы» должны стать предпоследней частью серии романов «Песнь льда и пламени». В 2019 году Мартин пообещал завершить роман «Ветры зимы» до июля 2020 года. По его словам, в произведении повторится концовка «Игры престолов».