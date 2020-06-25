Основатель Pink Floyd заявил, что именно русский народ разгромил нацизм

Именно русский народ привнес решающий вклад в победу над Германией во Второй мировой войне и разгромил нацизм. Такое заявление сделал один из основателей легендарной рок-группы Pink Floyd, британский музыкант Роджер Уотерс.

В эфире программы Афшина Раттанзи Going Underground на RT британец отметил, что данному факту сейчас уделяется незаслуженно малое внимание. Он подчеркнул, что не сама Великобритания и не поддержка из Северной Атлантики, а русские принесли величайшую жертву во имя мира в этой жестокой войне.

Уотерс подчеркнул, что то, что сделал русский народ, было победой, добытой «для всего остального мира».

Музыкант назвал безумным поведение западных стран, выставляющих вперед себя оружие при взаимодействии с Россией, и сказал, что в такое время как никогда важно помнить о том историческом периоде и его истинных событиях.