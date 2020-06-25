«Лучи Победы»: масштабная акция прошла по всей России

В столице в честь празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне прошла масштабная акция «Лучи Победы». Небо над городом разукрасилось в цвета от мощных прожекторов, светящих с Поклонной горы, территории у МГУ и Кремлевской набережной.

Световое шоу частично повторило историческую праздничную иллюминацию в столице, украсившую Москву в далеком 1945 году пятью кольцами прожекторов.

Такие же осветительные эффекты были воспроизведены в разных городах России, начиная от Калининграда и заканчивая Камчаткой. Зенитные прожекторы и световые пушки, установленные в разных точках городов, ярко осветили праздничный день для непривыкших к этому граждан.

Световые проекции были показаны на территории важнейших и популярнейших мест городов. Акция стала частью перечня торжественных мероприятий, прошедших в последние дни по всей стране.