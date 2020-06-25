Ученые выяснили, какая диета помогает лечить онкологию

Для увеличения эффективности лечения при онкологических заболеваниях следует придерживаться диеты, предполагающей употребление низкокалорийных продуктов с достаточно низким содержанием аминокислот и белков.

К подобному выводу пришли ученые из Италии, Нидерландов и США, исследование которых было размещено в журнале Nature Communications.

Специалисты привлекли к исследованию большое число раковых больных, проходящих курс химеотерапии, и изучили специфику их питания.

Как оказалось, низкокалорийный рацион способствует защите здоровых клеток организма от общих повреждений, происходящих при лечении онкологии. Подобный эффект достигается за счет имитации такой диетой «мокрой» голодовки, благотворно влияющей на организм в таком контексте.

У людей, придерживающихся такой диеты, по наблюдениям экспертов, регистрируется более низкое количество повреждений ДНК в Т-лимфоцитах.