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Из элитного жилья в руины: во что боевики превратили престижный район в Алеппо

Павел Ремнев
05:09 25.06.2020
Этот район удерживали террористы, а когда сирийская армия перешла в наступление, боевики пытались зацепиться за каждый дом.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Захра - это один из самых дорогих районов Алеппо. Во всяком случае, таким он был до войны. Дома, которые сейчас похожи на руины, считались когда-то элитными: в огромных квартирах  площадью в сотни метров, бывало, жили целые поколения больших арабских семей. Теперь, если они и приходят сюда, то лишь за тем, чтобы попробовать поискать свои вещи. Люди покидали свои дома в спешке, спасаясь от террористов.

Теперь на улицах некогда элитного квартала работает строительная техника. Сносят здания, которые уже не восстановить. Но такая участь ожидает не все дома.

«Разбираем завалы. Вот посмотрите, жилой дом, боевики превратили его в крепость. Сейчас выносим мусор», - рассказывает один из рабочих.

Работы здесь, конечно, еще очень много. Этот район удерживали террористы, а когда сирийская армия перешла в наступление, боевики пытались зацепиться за каждый дом.

Впрочем, еще до начала боев за этот район тут поработали мародеры. Боевики методично обшаривали квартиры, забирая все, что может представлять ценность.

«Посмотрите, в каком состоянии этот дом. Боевики здесь из-под плит вытащили все кабели. Из-за меди. Ее они переплавляли и продавали. Теперь придется все начинать с начала. Работы много - дом сильно разрушен», - объясняет прораб Дами Кобани.

Строители работают в Захре уже три недели. Пока только расчищают завалы, причем делают это крайне осторожно, ведь тут еще много неразорвавшихся мин. Но самое опасное - это самодельные взрывные устройства.

Впрочем, строителей опасность не останавливает. Если видят что то подозрительное - зовут саперов и временно начинают работать на другом участке. Шаг за шагом, дом за домом, квартал за кварталом,  постепенно возвращая Алеппо к мирной жизни.

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